Viabilità, lunedì 22 gennaio chiuso un tratto di via Messina

Lunedì 22 gennaio, dalle ore 7 alle 15, via Messina, nel tratto da piazza Mancini Battaglia a via Acireale, sarà chiusa al transito per lavori di ripristino del manto stradale. Il traffico proveniente da piazza Mancini Battaglia e diretto in via Messina sarà deviato lungo viale Artale Aragona, piazza Nettuno. Successivamente saranno effettuati gli interventi di ripristino del manto stradale in via Pietro Nenni, nel tratto da via Aci Castello a via Acque Casse.

I lavori saranno indicati dalla segnaletica stradale, la polizia municipale vigilerà per fluidificare il traffico e alleviare gli eventuali disagi alla viabilità.