Rubano ferro in un cantiere della metropolitana: in manette anche un minorenne

Salvatore DiStefano, 47enne e S.S.,16enne sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione telefonica e li hanno sorpresi a rubare materiale ferroso dal cantiere della metropolitana, in via F.Miceli. Bloccati e condotti in questura, per DiStefano è stata disposta la camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima, mentre il minore è stato rinchiuso nel centro di prima accoglienza di via Franchetti.