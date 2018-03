Via Mulini a Vento, nasconde una serra di marijuana in soffitta: arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato lessio Viola, 29enne catanese, su ordine di esecuzione della custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, ritenuto responsabile di produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dopo una serie di indagini svolte dai carabinieri in occasione del ritrovamento di una vera e propria serra per la coltivazione di stupefacenti, provvista di sistema di aerazione e riscaldamento, con 108 piante di marijuana, trovate il 27 gennaio scorso all’interno di una soffitta in un’abitazione di via Mulini a Vento. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.