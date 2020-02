Via Napoli, trovati bocconcini per cani pieni di chiodi

Bocconcini per cani pieni di chiodi. Una pratica crudele che si ripresenta in un'altra zona della città. La segnalazione arriva da un nostro lettore che mentre si trovava a passeggio con il cane ha trovato sulla sua strada l'esca potenzialmente letale per l'animale in via Napoli, nella zona di largo Bordighera.

Sembrerebbe che, secondo le segnalazioni dei residenti, già da qualche giorno vi siano questo tipo di esce nella zona frequentata da molti proprietari che portano a passeggio il cane.