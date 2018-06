Via Oberdan, evade dai domiciliari e scassina un'auto: arrestato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato Gaetano Felice, 50 anni, per il reato di evasione e furto aggravato. La scorsa notte intornoi poliziotti su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Oberdan a causa di un soggetto che, aveva infranto il vetro di un’autovettura per rubare degli oggetti e poi darsi alla fuga.

Gli agenti sono riusciti poco dopo ad intercettare il fuggitivo edentificarlo. Da accertamenti l’uomo risultava sottoposto a gli arresti domiciliari e, da una perquisizione effettuata sul posto sono stati trovati addosso al 50enne oggetti da scasso. Per questa ragione Felice è stato tratto in arresto e su disposizione del Pm di turno, è stato ricollocato arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.