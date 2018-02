Via Palermo, evade dai domiciliari e ruba un'auto: pregiudicato in manette

Nel corso di un controllo sul territorio, gli agenti delle volanti hanno arrestato Angelo Privitera, 43enne pluripregiudicato, sorpreso a rubare un'auto. Nonostante fosse agli arresti domiciliari l'uomo è stato notato dai poliziotti in via Palermo, mentre trainava, insieme ad un complice, un'auto rubata poco prima.

I due malviventi alla vista degli agenti sono scappati, ma la fuga è terminata in via Fossa della Creta, dove la volante ha bloccato l'auto in corsa. I deu ladri però hanno continuato a scappare a piedi, ma poco dopo i poliziotti sono riusciti a bloccare Privitera. L'uomo è stato tratto in arresto per evasione, furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pm di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dello svolgimento del giudizio di convalida.