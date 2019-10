"Via Palermo, quel muro crollato è un pericolo"

Ha presentato una interrogazione il consigliere della quinta circoscrizione del Movimento Cinque Stelle Santo Musumeci in merito alla viabilità di via Palermo, nei pressi dell'incrocio con via Tomasi di Lampedusa, condizionata da un muretto di recinzione crollato lo scorso dicembre e sostituito da alcune transenne.

Transenne che, come segnala il consigliere, non sarebbero un argine in grado di garantire sicurezza poiché sono a poca distanza da un burrone che si affaccia proprio su un area verde limitrofa.

"Oltre le transenne - spiega Musumeci - c'è un dislivello di quattro metri molto pericoloso. Stiamo parlando di una strada trafficata e che si restringe che ha bisogno di una valida barriera di protezione. Le transenne sono a poca distanza dal precipizio e non sono nemmeno segnalate da sistemi luminosi. Specie adesso, con l'accorciarsi delle ore di luce, questo può costituire un pericolo in particolare per i motociclisti".

I consiglieri della circoscrizioni avevano fatto un consiglio itinerante così come anche la commissione consiliare competente ha effettuato un sopralluogo. C'è da comprondere la proprietà del terreno dove vi era il muretto crollato ma Musumeci auspica anche l'intervento della Protezione Civile per la situazione di pericolo.