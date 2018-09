Picchia la compagna anche davanti ai figli piccoli: arrestato catanese

Gli agenti delle volanti hanno arrestato N.A., responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. I poliziotti sono intervenuti in via Palermo durante una lite tra i due covinventi. Entrambi avevano isibili escoriazioni ed ecchimosi su varie parti del corpo. La donna ha dichiarato di subire da mesi aggressioni dal compagno,anche davanti ai figli minorenni. La giovane è stata trasportata al ponto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 21 giorni. L’uomo, anch’egli ferito, è stato trasportato in un diverso ospedale, dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 15 giorni. Dopo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, in attesa di convalida del Gip.