Posa della fibra ottica in via Plaia, strade piene di buche

Manto stradale in pessime condizioni in via Plaia e in molte altre strade del rione del Tondicello della Plaia dopo i lavori per la posa della fibra ottica in zona. A denunciarlo è il presidente della commissione alla viabilità Giuseppe Castiglione che afferma: "I residenti della zona mi hanno segnalato come questo tipo di lavori, ancora oggi, non siano stati portati a termine a regola d’arte. In molte arterie limitrofe alla centralissima via della Concordia il manto stradale temporaneo rappresenta un grosso problema alla mobilità cittadina senza considerare il nodo legato alla sicurezza. In via Plaia da dieci giorni si trova una piccola struttura circondata dal nastro arancione di pericolo in modo molto approssimativo.

" 'Protezioni' assolutamente instabili - continua Castiglione - con gli spuntoni d’acciaio che possono ferite il malcapitato di turno che non presta particolare attenzione mentre transita da lì. E’ necessario che qualcuno si faccia male prima di rimuovere i pericoli dalle strade del Tondicello della Plaia? Ci deve scappare per forza la tragedia prima che Palazzo degli Elefanti intervenga?

"Già in questa parte del Tondicello della Plaia,infatti, si registrano un numero spropositato di incidenti stradali - afferma il presidente della commissione viabilità - alcuni dei quali mortali. Lo dimostrano le tante targhe marmoree ed i mazzi di fiori, post i dai parenti, per ricordare il punto in cui il proprio caro ha perso la vita. Aggiungere ulteriori ostacoli a quelli preesistenti è l’ultima cosa che questa amministrazione può fare per garantire l’incolumità dei cittadini. Ecco perchè chiedo al primo cittadino di Catania - conclude Castiglione - di inviare tecnici ed esperti comunali sul posto per verificare le condizioni dei luoghi, appurare la pericolosità della situazione e intimare alla ditta responsabile dei lavori di ultimare questi interventi in modo tale che i cittadini non rischino più di fare brutte cadute".