Via Playa, rapina un operaio della "Sielte": 53enne in manette

Il 53enne catanese Giovanni Grillo, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno ed obbligato alla presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per rapina aggravata. Intorno alle 10 dello scorso 27 aprile il malvivente, armato di coltello e a volto scoperto, ha costretto un operaio proveniente dal Nord Italia dipendente della “Sielte”, incaricato alla posa dei cavi della fibra ottica in via Playa a San Cristoforo, a consegnargli i 50 euro contenuti nel portafogli.

La vittima, terrorizzata dall’evento, si è rivolta immediatamente ai carabinieri di piazza Dante i quali, facendosi descrivere l’autore della rapina, hanno effettuato i dovuti approfondimenti investigativi per poi catturare il rapinatore e trasferirlo nel carcere di piazza Lanza.