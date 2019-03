Nascondevano cocaina in auto, arrestati in via Plebiscito

La polizia ha arrestato Cristofaro Angelo Fuselli 62enne e Francesco Minnici 30enne, entrambi pregiudicati e ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di trasporto e detenzione di cocaina. Nella tarda serata di sabato 9 marzo, personale della sezione “Antidroga” ha notato Fuselli a bordo di uno scooter seguito da un’autovettura Fiat Punto condotta da un uomo, accedere all’interno di un cortile in via Plebiscito. Insospettiti, gli agenti dell’Antidroga hanno deciso di irrompere all’interno dell’area, sorprendendo Minnici intento a rimontare la mascherina anteriore dell’autovettura, dietro alla quale erano stati ricavati appositi vani e Fuselli che, alla vista degli operatori, tentava repentinamente di allontanarsi dallo stabile reggendo in mano un plico avvolto nella plastica. All'interno hanno trovato 1 panetto di cocaina per un peso complessivo di kg 1,167 circa. Fuselli è stato, altresì, trovato in possesso della somma di 420,00 euro che è stata sequestrata poiché ritenuta provento di attività illecita.