Ruba un motorino in via Plebiscito, arrestato pregiudicato 40enne

Gli agenti del commissariato centrale ha arrestato Michelangelo Amore, 40 anni a seguito dell’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva di due anni. I poliziotti hanno eseguito l’ordinanza di arresto presso l’abitazione dell'uomo in quanto nella serata precedente il 40enne era stato tratto in arresto dal personale delle volanti poiché sorpreso a rubare un motociclo in via Plebiscito.

Per questa ragione, nella nottata, dopo gli adempimenti di rito è stato condotto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La misura dell’esecuzione pena residua notificata era relativa a condotte criminali commesse nel 2012 per spaccio di sostanza stupefacente e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza.