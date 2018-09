Si nasconde nel cassone di un furgone, in manette romeno ricercato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato Samson Vasile, 46 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo scontare mesi otto di carcere. L’uomo è stato intercettato intorno alle ore 4 in via Plebiscito, quando un equipaggio ha controllato un furgone con targa bulgara, con un uomo al posto di guida, in sosta nella via. Procedendo nell’attività di controllo del mezzo, gli agenti hanno trovato una persona nascosta nel cassone del veicolo, in modo da essere assolutamente non visibile dall’esterno. È stato accertato che entrambi gli occupanti del furgone erano di nazionalità romena ed entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Inoltre, a carico dell’uomo che si nascondeva era pendente un rintraccio per la notifica di un decreto di revoca della sospensione di un ordine di esecuzione per espiazione pena: doveva, quindi, scontare la pena definitiva di mesi 8 di reclusione. Condotto in questura l'uomo è stato rinchiuso nel carcere piazza Lanza.