Via Rasà, una discarica abusiva per strada: rifiuti ovunque

Continuano le segnalazioni di rifiuti non raccolti e cumuli di spazzatura che invadono la città. Le immagini, questa volta, mostrano una discarica a cielo aperto tra via Rasà e via Ammiraglio Toscano, vicino al viale Mario Rapisardi. I cittadini avrebbero segnalato più volte la situazione alle autorità ma si attende ancora un intervento risolutivo