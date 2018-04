Via Reclusorio del Lume, rubano un motorino: due arrestati

Gli agenti delle volanti hanno arrestato Fabio Faraci, 25 anni e Gianpiero Gangemi 21 anni, entrambi con precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso. Ieri intorno alla mezzanotte i poliziotti sono intervenuti in via Reclusorio del Lume, per una segnalazione di furto di un motorino.

Gli agenti hanno intercettato i ladri, e dopo un breve inseguimento, li hanno bloccati e identificati. I due, condotti in questura, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.