Incendio in un appartamento di via Renato Imbriani, tre ambulanze sul posto | VIDEO

Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Renato Imbriani. Al secondo piano di una palazzina, sopra un noto centro scommesse, fiamme e fumo nero. Sul posto al momento sono intervenute tre ambulanze del 118, due volanti della polizia e i vigili del fuoco. Un poliziotto è entrato dalla finestra per prestare soccorso.

L'incendio è stato generato dal corto circuito provocato da un condizionatore. Una donna, unica persona all'interno dell'appartamento, è stata messa subito in salvo. Portata fuori da un'altra abitazione del palazzo, in via precauzionale, anche una donna invalida.

In aggiornamento