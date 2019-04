Via Ruggero di Lauria, minaccia di buttarsi in mare: salvato dai poliziotti

Ieri sera, intorno alle ore 2:30 circa, alcune volanti sono intervenute in via Ruggero di Lauria all’altezza dell’Hotel Plaza, a seguito di una segnalazione circa la presenza di un uomo che, dopo essersi arrampicato sugli scogli, minacciava di buttarsi in mare.

La sala operativa ha richiamato sul posto personale dei vigili del fuoco e del 188, nonché la motovedetta della capitaneria di porto. Dopo una lunga trattativa con il personale intervenuto, un agente è riuscito ad afferrare e a trarre in salvo l’uomo, il quale è stato trasportato presso l’ospedale Cannizzaro per le cure del caso.