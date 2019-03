Una "galleria d'arte" nel sottopasso di via Sant'Euplio: la proposta di Terranostra

Il comitato Terranostra punta il dito contro lo stato di approssimazione in cui versa via Sant'Euplio, tra bivacchi dei senza tetto e parcheggio selvaggio. Si chiede al sindaco Salvo Pogliese una conferenza dei servizi, a cui far partecipare tutti i soggetti interessati tra cui l’assessore alla Mobilità, per gettare le basi necessarie a rendere più vivibile, via Sant'Euplio.

"A tutto questo - si legge nella nota - va aggiunto un piano di riqualificazione della Galleria di Sant'Euplio che attualmente offre riparo a molti senza tetto. Persone che hanno il diritto di condurre una vita più dignitosa di quella attuale. Allo stesso tempo diventa fondamentale cominciare un progetto di recupero strutturale dell’intera area al chiuso affidando la galleria ad artisti catanesi per farne la location di mostre permanenti e proteggendola dagli attacchi vandalici con un sistema di videosorveglianza".