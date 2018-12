Via Santa Maria del Rosario, sassate e bottiglie incendiarie: auto distrutte

E' successo intorno alle ore 4 del mattino, in zona piazza Università. Sassate e lancio di bottiglie incendiarie verso l'ingresso del centro sociale occupato Auro, in via Santa Maria del Rosario. Dalle foto inviate da un lettore di Catania, si vede il portone annerito dalle fiamme e una macchina parcheggiata nei pressi danneggiata.

"Ecco cosa succede il fine settimana al centro storico - scrive il lettore- sotto gli occhi di tutti. Abbiamo speso milioni per le telecamere e si continua a vivere con il terrore che la prossima macchina sia la nostra o che il prossimo fuoco faccia saltare tutto. Se le belle telecamere avessero lo scopo per cui sono state progettate e magari controllate ogni giorno, forse ci sarebbe più ordine e anche più pace per noi che disgraziatamente abitiamo al centro".