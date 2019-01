Via Santa Sofia, la denuncia degli studenti: "Parcheggio selvaggio sul marciapiede"

"In via Santa Sofia, ogni giorno, le macchine sono parcheggiate sopra il marciapiede e costringono disabili in carrozzina e mamme con passeggino a scendere dal marciapiede. Praticamente non riesce a passare neanche una persona. Noi studenti siamo costretti a camminare in mezzo alla strada". Questa la denuncia di alcuni ragazzi che, in questi giorni, hanno contattato la nostra redazione per provare a risolvere una situazione ormai insostenibile.

Come dimostrano le continue segnalazioni, nonostante l'Università ed il Policlinico siano dotati di ampi parcheggi interni, le persone continuano a parcheggiare su via Santa Sofia in modo selvaggio, occupando tutta la superficie del piccolo marciapiede che costeggia la carreggiata. "Abbiamo più volte segnalato il problema sia alle autorità che alle istituzioni universitarie - aggiunge un altro studente - ma ancora non abbiamo avuto risposta. Speriamo che qualcuno si muova per dare un segnale di civilità in uno dei luoghi più frequentati della città".