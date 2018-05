Via Ustica, sfugge a un controllo e investe un poliziotto: 29enne arrestato

Arrestato dalla polizia il 29enne Mirko Ventaloro per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una volante durante un servizio di controllo in via Ustica ha notato l'uomo con fare sospetto vicino ad uno scooter Aprilia Sport City.

Gli agenti hanno tentato di fermare Ventaloro che è invece scappato investendo uno dei poliziotti che cercava di fermarlo. L'agente è stato trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele ed è stato rilasciato con una prognosi di 10 giorni. Il 29enne è stato invece bloccato e rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio direttissimo.