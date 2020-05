Via Ustica, identificato e arrestato pusher

I carabinieri di Nesima hanno arrestato il 42enne catanese Antonino Sciuto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di perlustrazione nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, in via Ustica in particolare, i militari hanno notato due persone intente a parlare, ma uno di essi, appena notata la pattuglia, si è prontamente allontanato con passo deciso mentre lo Sciuto, appunto, è stato fermato sotto la sua abitazione e perquisito senza che i militari rinvenissero alcunché. Questi ultimi però, che ben conoscevano le peculiarità del soggetto che avevano di fronte, hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, scelta che si è rivelata vincente perché, occultata dietro un mobiletto posto all’ingresso di essa, hanno trovato una busta contenente 19 dosi di marijuana ed un bilancino di precisione. L’arrestato, come disposto dal giudice in occasione della celebrazione del rito direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari.

