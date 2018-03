Via Vittorio Emanuele, spaccia marijuana in strada: arrestato gambiano

Gli agenti delle volanti hanno arrestato Njie Lamin, 19enne gambiano, senza fissa dimora e con precedenti penali, per spaccio di droga.

I poliziotti di passaggio in via Vittorio Emanuele, hanno notato l'uomo con fare sospetto, all'angolo con via Landolina, che alla vista della volante ha accellerato il passo, spintonato un agente che scendeva dall'auto di servizio, per poi fuggire tentando di disfarsi di un involucro, con dentro 9 grammi di marijuana.

L’inseguimento si è concluso in via San Lorenzo, gli agenti sono riusciti a bloccare il pusher dopo una collutazione, riportando contusioni varie giudicate guaribili in 5 giorni.

Perquisito il giovane gambiano è stato trovato in possesso di 110 euro, guadagno dello spaccio. Il 19enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.