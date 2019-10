Via Zia Lisa, avviati i lavori per risolvere fuoriuscita di liquami

Da diverso tempo i residenti di via Zia Lisa II, all'altezza del civico 49, erano costretti a convivere con odori nauseabondi derivanti dalla fuoriuscita di liquami. Scarichi intasati e malfunzionamento della rete fognaria aveva determinato una situazione emergenziale.

Il consigliere comunale, del gruppo di FdI, Santo Russo aveva segnalato all'attenzione dell'amministrazione la problematica e da qualche giorno sono iniziati gli interventi sulla rete per risolvere il problema e liberare gli scarichi ostruiti.

"Si tratta di una situazione - spiega Russo - che andava avanti da tempo. In particolare l'intera zona ha subito per anni un totale abbandono. Ringrazio l'amministrazione comunale per il pronto intervento a seguito della mia segnalazione e nessuno era intervenuto prima per risolvere l'emergenza. Un ringraziamento anche alla Sidra per l'esecuzione dei lavori".