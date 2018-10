Via Zuccarelli, incendio di rifiuti accanto l'ex cinema Midulla

I rifiuti lasciati davanti all'ex mercato ortofrutticolo di San Cristoforo hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto i volontari del centro polifunzionale Midulla stanno provando a spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. La zona, nonostante l'impegno dell'associazione che da poco gestisce i locali del vecchio cinema, è spesso piena di spazzatura di ogni tipo. Proprio un rogo di rifiuti, a luglio, ha coinvolto la palestra del Midulla, creando gravissimi danni all'interno.