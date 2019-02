Viabilità Acireale, lavori urgenti lungo la strada provinciale per Riposto

Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per la strada provinciale 2/I e II che da Acireale conduce a Riposto, toccando i centri litoranei della fascia jonica. La strada, lunga quasi 15 chilometri, sarà oggetto di lavori nei tratti in cui è necessario ripristinare con urgenza l’asfalto usurato. Sarà anche collocata la nuova segnaletica, ove occorre. I lavori di manutenzione straordinaria finiranno prima della stagione balneare. La conclusione è infatti prevista entro il prossimo 21 aprile. L’intervento è finanziato con stanziamenti ex FAS 2000/2006.