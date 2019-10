Viabilità, al via sistemazione strada provinciale 201 a Mineo

Sono stati avviati e si concluderanno tra un anno rilevanti lavori per migliorare la percorribilità della strada provinciale 201, in territorio di Mineo. Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nella sistemazione del piano viabile e comprendono anche la pulitura dei fossati laterali e la posa in opera di un tratto di barriera metallica di sicurezza, oltre alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento, finanziato con fondi “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) risorse F.S.C. 2014/2020”.