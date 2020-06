Viabilità Bronte, chiude per lavori tratto della strada provinciale 88

Fuori dal centro abitato di Bronte, sino a metà agosto sarà chiuso al transito veicolare e pedonale il tratto della strada provinciale 88 che collega la strada statale 120 con la strada provinciale 17/III. L’ordinanza di chiusura temporanea è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per agevolare i lavori di scavo e messa in opera della condotta idrica. Il transito veicolare e pedonale sarà garantito ai residenti e ai titolari di attività commerciali eventualemte esistenti lungo il tratto di strada soggetto al cantiere, in prossimità del quale la velocità massima è di 20 chilometri orari con divieto di sorpasso. Il percorso alternativo, per chi proviene dalla statale 120 e deve andare a Bronte, è attraverso la strada provinciale 165 (appartenente al demanio della Città metropolitana di Messina), fino alla intersezione con la strada provinciale 17/III, in contrada Cantera. La segnaletica sul posto, con le indicazioni che delimitano l’area del cantiere, sarà collocata dalla società che effettua i lavori di scavo. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli organi di polizia stradale ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.