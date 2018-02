Viabilità: da lunedì temporanea chiusura tratto via De Cristoforo

Da lunedì 19 febbraio sarà chiuso al transito veicolare il tratto di via Vincenzo De Cristoforo compreso tra il civico 8 e la via Pietro Nenni. Il provvedimento, comunica la direzione Lavori pubblici, è necessario a consentire i lavori della condotta fognaria per il convogliamento dei reflui provenienti dal comune di Aci Castello. Gli interventi, che si protrarranno sino all'11 marzo, saranno indicati dalla segnaletica. La Polizia municipale vigilerà per alleviare i disagi alla viabilità.