Viabilità: dal 12 febbraio lavori a traffico aperto in via De Cristoforo

Da lunedì 12 febbraio in via De Cristoforo saranno eseguiti scavi, a traffico aperto, per la posa in opera del collettore fognario. Gli interventi, precisa la direzione Lavori pubblici, saranno effettuati nel tratto compreso tra via Pietro Nenni e viale Ulisse e si protrarranno sino al 31 marzo. I lavori saranno indicati dalla segnaletica, la Polizia municipale vigilerà per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla viabilità.