Viabilità, manutenzione straordinaria di strade provinciali

Consegnati dalla Città metropolitana di Catania i lavori per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 8/II e 8/IV in territorio di Viagrande, ai confini con Zafferana.

Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale e la riparazione in quei tratti di strada che risultano danneggiati delle radici degli alberi piantati sulle banchine. I lavori si concluderanno entro il prossimo 17 maggio. L’intervento è finanziato con i fondi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 4 marzo 2015 n. 64, del 21 Gennaio 2016, “Presa d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006” APQ TS e rientra nell’ambito di cui al programma per le sistemazioni più urgenti che riguardano la viabilità provinciale.