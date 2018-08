Viabilità: modifica piano di circolazione per lavori al collettore fognario

Per consentire la prosecuzione dei lavori del collettore fognario si è resa necessaria la modifica del piano di circolazione oltre l'incrocio di via Medea. A renderlo noto è il comune di Catania in una nota. Sino al 15 settembre il traffico veicolare sarà dunque deviato lungo via De Cristoforo, con istituzione del senso unico di marcia fino a via Pietro Nenni da dove si proseguirà per via Aci Castello.

Da via Aci Castello sarà possibile utilizzare il torna indietro in prossimità del distributore di carburante e raggiungere, attraverso viale Ulisse, via Monsignor Domenico Orlando e quindi tutte le direzioni. I nuovi percorsi saranno indicati dalla segnaletica, pattuglie della Polizia municipale saranno presenti per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.