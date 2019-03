Viabilità Piana di Catania, chiusa al transito strada di bonifica 4

La Città Metropolitana di Catania ha disposto la chiusura al transito, a tempo indeterminato, della della strada di Bonifica n. 4, nel tratto del Consorzio di Bonifica di Lentini e cioè dall’innesto della Strada di bonifica n. 1 con la Strada statale 114.

Sono esclusi dall’ordinanza i residenti e i proprietari di fondi agricoli, che potranno procedere ad una velocità massima di 20 chilometri all’ora. In caso di pioggia vige per tutti il divieto di transito. Il divieto è anche esteso ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, escluso i mezzi AMT e quelli per la raccolta dei rifiuti urbani. Il percorso alternativo è lungo la Strada di bonifica n. 1 e la Strada statale 114, in ambedue i sensi di marcia.