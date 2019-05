Viabilità Santa Venerina, la via Stabilimenti chiusa dal 6 al 14 maggio

Nel territorio di Santa Venerina dal 6 al 14 maggio rimarrà chiusa al traffico veicolare e pedonale la via Stabilimenti (strada provinciale 4/I), nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Fago e l’intersezione con la via Trieste (s. p. 118), in prossimità del centro abitato.

La chiusura temporanea è stata disposta dalla Città metropolitana di Catania per consentire lavori urgenti di manutenzione straordinaria. La ditta aggiudicataria dell’appalto provvederà a predisporre l’opportuna segnaletica.



Il percorso alternativo, per chi va in direzione Zafferana, è il seguente: deviazione sulla via Fago, strada prolungamento di via Mazzini (collegamento fra rotatoria presente nei pressi dell’attraversamento del torrente Fago e la rotatoria lungo la s.p. 49/I), via Mazzini e via Archimede fino a piazza Roma e s.p. 4/I (via Vittorio Emanuele).

Per chi proviene da Zafferana: deviazione sulla via Mazzini, strada prolungamento di via Mazzini (collegamento fra rotatoria presente nei pressi dell’attraversamento del torrente Fago e la rotatoria lungo la s.p. 49/I) e via Fago.

L’ordinanza di temporanea chiusura esclude i mezzi di soccorso e quelli del cantiere sulla s.p. 4/I.