Viabilità, Zafferana-Acireale: limitazione di velocità

Riduzione del limite di velocità sulla strada provinciale 115 nel tratto denominato Via Torretta dal chilometro 5,060 sino al chilometro 5,780 denominato via Sottotenente Vincenzo Barbagallo, con decorrenza immediata, a tempo indeterminato ed in entrambi i sensi di marcia. L’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania riduce a 30 chilometri orari il limite di percorrenza (anziché 50 km orari) a causa delle compromesse condizioni del manto stradale. La Strada provinciale 115 si diparte da Sp 4/I a Pisano all'incrocio con la Sp 101 per Pennisi, Fiandaca, Pennisi, Piano d'Api, Civita, ricadente nei comuni di Zafferana e Acireale. La nuova segnaletica sarà collocata dalla Pubbliservizi spa, su disposizione dell’ufficio manutenzione dell’ex Provincia. Si procederà anche alla collocazione di rallentatori ottici. Ai conducenti viene fatto obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.