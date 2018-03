Via Villini a Mare e Acque Casse, modifica alla viabilità per lavori sulla fognatura

La direzione Lavori pubblici comunica che da domani, mercoledì 14 marzo, e sino al 7 aprile saranno chiuse al transito via Villini a Mare e via Acque Casse da via Aci Castello a via Pietro Nenni. Il provvedimento è necessario a consentire lo svolgimento dei lavori della condotta fognaria per il convogliamento dei reflui provenienti dal comune di Aci Castello.

Poiché gli interventi avranno inizio da via Aci Castello, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Acque Casse e via Villini a Mare con ingresso da via Pietro Nenni. Per consentire l'accesso ai residenti, il doppio senso di circolazione sarà determinato dall'avanzamento dei lavori.

Gli interventi saranno indicati dalla segnaletica, la Polizia municipale sarà presente per alleviare i disagi alla viabilità.