Viagrande, al via il bando per la ristrutturazione palazzetto dello sport

“E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport “Giuseppe Coco” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “I lavori saranno assegnati mediante procedura aperta, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l'esclusione automatica dell’offerta anomala: l’iter verrà espletato attraverso il Mepa. I dettagli del bando, la scadenza dei termini e tutte le info sono disponibili sull’albo pretorio del Comune” prosegue Leonardi. "I lavori - continua - includono gli interventi di ristrutturazione dell'impianto sportivo e sono stati finanziati dall’assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana per complessivi 607 mila euro” Leonardi prosegue sottolineando che “si tratta di un’opera assai attesa dai viagrandesi, il cui recupero ha imboccato la direzione giusta grazie alla sensibilità del presidente della Regione, on. Nello Musumeci, e dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità, on. Marco Falcone”. Il finanziamento sottolinea Leonardi “permetterà di far fruire una struttura che era e deve ritornare centrale per la nostra cittadina, sia dal punto di vista sociale che sportivo; si tratta di un impianto – ricorda Leonardi - che è destinato anche ad area di ricovero in caso di calamità”. “Ora - continua - non resta che attendere l’espletamento della gara e l’avvio dei lavori, con la consapevolezza che si tratta di procedure delicate e complesse. Da amministratore, avendo seguito di persona l’iter per il finanziamento, oggi sono davvero felice per la prospettiva che si apre per la nostra cittadina: allo stesso tempo saremo attenti e vigili affinché il percorso iniziato possa concludersi positivamente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.