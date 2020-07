Viagrande, approvati i cantieri di lavoro per riqualificazione della villa comunale

“L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato l’avvio di due cantieri di lavoro mirati ad interventi di miglioramento del parco “Aniante”. Le opere interesseranno complessivamente 30 lavoratori per un importo totale di 146mila euro”, lo afferma il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Il primo cantiere realizzerà recinzione e scale di collegamento lungo i camminamenti della villa, durerà 50 giorni e saranno impiegati 15 lavoratori” prosegue Leonardi. “Con il secondo cantiere, invece, sarà pavimentata l’area dedita agli spettacoli: la durata dei lavori ammonta a 46 giorni e anche in questo caso saranno 15 i lavoratori interessati” prosegue il sindaco di Viagrande. “Si tratta di due interventi importanti – sottolinea Leonardi - che si inquadrano nella più ampia strategia volta al costante miglioramento e valorizzazione del parco comunale. In particolare, la realizzazione delle recinzioni, delle scale e la completa pavimentazione della zona a verde dove si tengono gli spettacoli, sono funzionali ad ospitare con maggior comodità e sicurezza gli eventi estivi, sfruttando un’area particolarmente adatta, anche in virtù del naturale dislivello”. Leonardi prosegue precisando alcuni aspetti tecnici previsti dalla procedura. “Come prescritto nel relativo avviso - afferma - la nomina del direttore dei lavori avverrà con evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato la loro candidatura e risultano iscritti all'Albo unico regionale istituito dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico. Allo stesso tempo – conclude Leonardi - la selezione del personale istruttore avverrà sempre con evidenza pubblica fra coloro che sono iscritti all'Albo degli istruttori tenuti dai Servizi Centri per l'impiego competenti per territorio che, accertata la regolarità della nomina, procederanno alla ratifica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.