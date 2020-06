Viagrande, Fase 3: sabato sarà completata la distribuzione delle mascherine

“Sabato in piazza Borsellino si terrà una nuova distribuzione di mascherine di protezione riservata esclusivamente alle famiglie che non hanno provveduto a ritirarle precedentemente”, lo dichiara il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “A curare la consegna – prosegue Leonardi - sarà l’associazione di Protezione Civile Aquile Monte Serra. Come accaduto in precedenza, saranno assegnati 3 pezzi per nucleo familiare. I dispositivi di protezione individuale si potranno ritirare dalle 9 alle 12.30; si tratta della fornitura ricevuta dalla Protezione Civile Regionale”. Leonardi prosegue evidenziando che “da lunedì, inoltre, si procederà alla consegna di liquido igienizzante a tutte le attività commerciali che insistono nel nostro territorio: la dotazione sarà assegnata dalle stesse Aquile Monte Serra”. In questo caso “il gel è stato donato dall’Università di Catania, grazie all’iniziativa del Dipartimento di Scienze chimiche, con un team coordinato dal direttore Roberto Purrello, e del Dipartimento di Scienze del Farmaco, con una squadra coordinato dal direttore Rosario Pignatello. A loro e al prof. Benedetto Torrisi va il nostro più sentito ringraziamento”.

