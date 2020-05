Viagrande, nuovi interventi di sanificazione

“Stasera sarà effettuato un nuovo intervento di sanificazione per le aree e i luoghi più frequentati”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Le operazioni – continua - saranno compiute, ancora una volta, dai volontari dell’associazione di Protezione Civile Aquile Monte Serra che si avvarranno dei mezzi in loro dotazione, con il coordinamento dell’assessore al ramo, Carmelo Gatto”. “Da domani, inoltre, prenderà il via un nuovo ciclo di distribuzione delle mascherine di protezione, si tratta dell’ultima dotazione ricevuta dalla Protezione Civile Regionale” precisa Leonardi. “Nel dettaglio – prosegue Leonardi - i cittadini potranno recarsi nel gazebo che sarà allestito secondo il seguente calendario: domani, sabato, in piazza Borsellino (nei pressi della Casa dell’acqua); lunedì nello slargo antistante il plesso centrale dell’Istituto comprensivo “Verga”, in via Pacini; martedì il gazebo sarà allestito nel piazzale del centro commerciale di via Giuseppe Garibaldi; mercoledì l’assegnazione delle mascherine - continua - avverrà nei pressi dell’ingresso principale del parco comunale “Aniante”. La consegna delle mascherine si svolgerà esclusivamente dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 e sarà curata dall’associazione di Protezione Civile Aquile Monte Serra”. Leonardi prosegue precisando che “siamo in possesso di un adeguato numero di mascherine tali da garantire la distribuzione di 3 pezzi per nucleo familiare, invito, pertanto, la cittadinanza ad evitare assembramenti e – conclude - sottolineo l’assoluta necessità di continuare ad osservare scrupolosamente le misure di protezione”.

