Viagrande, riapre il "mercato del contadino"

“Da domani mattina torna l’appuntamento domenicale con “Mercato del contadino” che si terrà, come sempre, in piazza Borsellino”, ne dà notizia il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “L’apertura è un ulteriore segnale positivo ma rappresenta anche un nuovo esame di maturità affinché si continuino ad osservare con scrupolo le misure di sicurezza. In tal senso all'interno dell'area mercatale – continua Leonardi – sarà obbligatorio l’uso della mascherina e al fine di prevenire affollamenti, l'accesso, potrà essere regolamentato dalla Polizia Municipale e dai volontari delle associazioni di Protezione Civile”. Leonardi prosegue sottolineando che “l’ordinanza di riapertura impone precise disposizioni, per operatori e consumatori, volte a far mantenere il rispetto della distanza di sicurezza, prima, durante e dopo le operazioni di vendita e a garantire l’uso di prodotti igienizzanti e per le mani e di guanti monouso”.

