Aggredisce con un coltello un anziano per rubargli il cellulare: arrestato sudanese

Ieri pomeriggio, in viale Artale Aragona un cittadino sudanese ha aggredito un passante con un coltello, per rubargli uno smartphone, del valore di 1000 euro circa. Per questa ragione i carabinieri lo hanno fermato, disarmato e arrestato, mentre il rapinatore tentava inutilmente di scappare.

L'arrestato, a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.