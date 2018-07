Viale Castagnola, arrestato pusher con 42 involucri di droga

La polizia ha arrestato Paolo Gangi, pregiudicato, sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale, perchè ritenuto responsabile del reato di spaccio e detenzione di marijuana.

Nella mattinata di ieri, nel rione Librino, la squadra mobile - sezione contrasto al crimine diffuso, ha predisposto un servizio di controllo nella zona di viale Castagnola. Gli agenti hanno notato un soggetto che, dopo aver scambiato qualche battuta con un altro giovane, riceveva una banconota che riponeva in tasca.

Contestualmente, estraeva dall’interno del pantaloncino un involucro in carta stagnola e lo consegnava all’acquirente. Osservata a debita distanza l’attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di cinturare la zona e di intervenire per bloccare il pusher.

Gangi, alla vista degli agenti, ha estratto dal pantaloncino un sacchetto con all’interno la droga e l'ha nascosta in un gabbiotto dell’impianto idrico, posizionato poco distante da lui.

Gli operatori, notando questo inutile tentativo, hanno bloccato l’uomo e recuperato lo stupefacente. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, è stato accertato che il pusher, identificato per Paolo Gangi, oltre ad essere un noto pregiudicato del posto, era anche in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Catania.

Gangi, dunque, è stato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale sono state rinvenute e sequestrate alcune banconote, certo provento dell’attività illecita. La droga sequestrata, invece, era suddivisa in 42 involucri, pronti per essere immessi sul mercato, per un peso lordo di grammi 80 circa.