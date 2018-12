Viale Grimaldi, i 'lupi' scovano una pistola e delle munizioni

L’arma, in ottimo stato d’uso, nei prossimi giorni sarà inviata nei laboratori del R.I.S. di Messina dove gli esperti la sottoporranno ad esami tecnico-balistici per stabilirne provenienza nonché eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi