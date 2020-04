Viale Libertà, arrestato pusher che spacciava sotto casa

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 29enne catanese Fabrizio Barbagallo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Era stato segnalato ai militari che, per prenderlo con le mani nel sacco, hanno organizzato un servizio di osservazione che ha fornito loro i risultati sperati.

I militari hanno infatti notato che l’uomo effettuava la cessione della droga con gli acquirenti davanti l’ingresso della propria abitazione in viale Libertà, quindi sono intervenuti bloccandolo ed eseguendo un’accurata perquisizione.

La ricerca ha dato i suoi frutti poiché sono saltati fuori circa 90 grammi di marijuana suddivisa in piccoli quantitativi, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento della droga in singole dosi, nonché la somma di 95 euro ritenuta provento dello spaccio.

