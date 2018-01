Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Martedì 16 gennaio 2018, presenti il presidente Vincenzo Li Causi e i consiglieri della 2ª circoscrizione, si svolgerà alle ore 10:00 una seduta itinerante in viale Libertà per verificare le problematiche esistenti per la presenza di un campo di nomadi.