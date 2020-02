Viale Marco Polo nel degrado, il comitato Vulcania chiede l’immediata bonifica

Il comitato cittadino Vulcania è stato sollecitato dai residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio, a far fronte ad alcuni problemi che continuano a persistere da troppo tempo nonostante siano avvenute molteplici segnalazioni dagli stessi. Si segnala la presenza di rifiuti, da più di un mese, in viale Marco Polo, dove - come spiega il comitato - non sono mai stati previsti definitivi interventi di bonifica e riqualificazione.

I residenti contestano il fatto che queste problematiche persistano da troppo tempo a causa dell'immobilismo dell’Amministrazione. E’ inammissibile che la cittadinanza debba convivere da più di un mese con le condizioni descritte. "Una triste realtà che va combattuta e che contribuisce ad alimentare dubbi e sospetti circa il ruolo che istituzioni e cittadini sono chiamati a svolgere", si legge nella nota del comitato. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Per questo chiediamo, a chi di dovere, di attivare in tempi brevi un pronto intervento. Le foto mostrano tutto il degrado che persiste da tempo. Le immagini parlano chiaro e non lasciano spazio ad alcun tentativo di ridimensionare il fenomeno triste e increscioso del degrado pubblico. Il decoro e l’igiene dei quartieri proferiscono serenità alla popolazione migliorandone oggettivamente la qualità della vita.”