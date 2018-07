Cronaca Nesima / Viale Mario Rapisardi

Cantiere per la fibra ottica in viale Mario Rapisardi, rotto un tubo dell'acqua

A seguito di lavori di scavo per la posa di reti in fibra ottica, un tubo dell'acqua è stato danneggiato al viale Mario Rapisardi, angolo via Caracciolo, e dal sottosuolo è uscito un fiume di acqua che ha allagato la strada. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Sidra