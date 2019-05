Viale Mario Rapisardi, i marciapiedi sono "terra di nessuno"

Discariche, pavimentazione danneggiata, auto e scooter parcheggiati. Questo è quello che trovano i pedoni sui marciapiedi del viale Mario Rapisardi. Una situazione comune a molti altri quartieri della città che qui, in una zona molto trafficata ed a forte vocazione commerciale, crea disagi ancora maggiori. "Alla base di tutto - denuncia il comitato Terranostra, tramite Carmelo Sofia - manca il senso civico con la conseguenza che moltissimi maleducati e prepotenti utilizzano i marciapiedi come un enorme cassonetto o come il proprio posteggio personale con il risultato di danneggiare pure la pavimentazione. Occorre un tavolo di concertazione con polizia municipale, associazioni del territorio, istituzioni e comitati cittadini. Tutti uniti per un’azione di prevenzione ed educazione dell’automobilista e del pendolare verso il rispetto delle regole. A completare il quadro, servirebbe l’istallazione di un sistema di telecamere che scoraggi e monitorizzi altri comportamenti incivili". Sul viale Rapisardi il comitato “Terranostra”, rimarca la necessità di avviare un progetto a lungo termine che non si basi solo sulle multe.