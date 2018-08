Viale Mario Rapisardi, sorpreso a spacciare: arrestato

La polizia ha arrestato Salvatore Zummo, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Al viale Mario Rapisardi, la squadra mobile ha notato Zummo intento a cedere droga ad un occasionale acquirente. Sottoposto a controllo e a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di una somma di denaro mentre l’acquirente di una dose di cocaina per un peso complessivo di grammi 0,5. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dell'uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente per un peso complessivo di grammi 67 ed un bilancino di precisione.